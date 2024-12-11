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Kremlin'den Suriye açıklaması! İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki

Kremlin'den Suriye açıklaması! İsrail'in Suriye saldırılarına ilk tepki

Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye'deki duruma ilişkin açıklama yaparak, “Üslerimizin ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor” dedi. Peskov, İsrail'in Golan Tepeleri ve tampon bölgedeki eylemlerini eleştirerek, saldırıların Suriye'deki durumun istikrarına katkı sağlamayacağını belirtti.

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Moskova, Suriye’deki son duruma ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

”Durumun bir an önce istikrara kavuşmasını istiyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Üslerimizin ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinin sağlanması büyük önem taşıyor” diye ekledi.

Peskov, Esad'ın düşmesiyle Rusya'nın Ortadoğu'daki etkisinin zayıflayıp zayıflamadığı sorusuna, önceliğin Ukrayna'daki askeri operasyon olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

İsrail saldırılarına ilişkin ise “Golan Tepeleri ve tampon bölgedeki eylemlerin Suriye'deki durumun istikrarına katkı sağlaması mümkün değil” şeklinde konuştu.

“Suriye'deki durumu kontrol edenlerle temaslarımızı sürdürüyoruz” diyen Peskov, “Rusya'nın bölgedeki tüm ülkelerle diyaloğu var, bunu sürdürmek niyetindeyiz” dedi.

Peskov, Lavrov'un Esad'a güvenli geçiş için yürüttüğü diplomasiyle ilgili soruya ise yanıt vermedi.

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