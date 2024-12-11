İzlediği videodan etkilenen Hakkarili genç bu işe başladı! Marketlere satış yapıyor: Kazancı şaşırttı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde yılda 2 ton ürün elde ediyor. Marketlere satış yapan genç girişimcinin kazancı şaşırttı.
İki yıl önce sosyal medyadan izlediği videodan sonra istiridye mantarı üreticiliğine karar veren 37 yaşındaki Han, evinin bir bölümünde deneme amacıyla mantar üretimine başladı.
Yüksek verim alan ve bu işi profesyonelce yaparak daha fazla kazanç sağlamak isteyen Han, İstanbul'da 6 ay "mantar yetiştiriciliği kursu"nda eğitim gördü.
İlk önce evinin üst kısmında daha sonra sebze halinde kiraladığı iş yerinde yılda 2 ton mantar üreten Han, yetiştirdiği mantarları marketlere satıyor.
Han, AA muhabirine, üretime deneme amaçlı 7 torbayla başladığını söyledi.