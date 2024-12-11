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İzlediği videodan etkilenen Hakkarili genç bu işe başladı! Marketlere satış yapıyor: Kazancı şaşırttı

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İzlediği videodan etkilenen Hakkarili genç bu işe başladı! Marketlere satış yapıyor: Kazancı şaşırttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliğinde yılda 2 ton ürün elde ediyor. Marketlere satış yapan genç girişimcinin kazancı şaşırttı.

İzlediği videodan etkilenen Hakkarili genç bu işe başladı! Marketlere satış yapıyor: Kazancı şaşırttı

İki yıl önce sosyal medyadan izlediği videodan sonra istiridye mantarı üreticiliğine karar veren 37 yaşındaki Han, evinin bir bölümünde deneme amacıyla mantar üretimine başladı.

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İzlediği videodan etkilenen Hakkarili genç bu işe başladı! Marketlere satış yapıyor: Kazancı şaşırttı

Yüksek verim alan ve bu işi profesyonelce yaparak daha fazla kazanç sağlamak isteyen Han, İstanbul'da 6 ay "mantar yetiştiriciliği kursu"nda eğitim gördü.

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İzlediği videodan etkilenen Hakkarili genç bu işe başladı! Marketlere satış yapıyor: Kazancı şaşırttı

İlk önce evinin üst kısmında daha sonra sebze halinde kiraladığı iş yerinde yılda 2 ton mantar üreten Han, yetiştirdiği mantarları marketlere satıyor.

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İzlediği videodan etkilenen Hakkarili genç bu işe başladı! Marketlere satış yapıyor: Kazancı şaşırttı

Han, AA muhabirine, üretime deneme amaçlı 7 torbayla başladığını söyledi.

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