İmamoğlu’nu trolleyen 'Atatürk sözü'nün üreticisi konuştu gerekçesini açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Atatürk’ün öngörüsü diye canlı yayında okuduğu sözleri, 12 yıl önce Atatürk’ün sözü diye Facebook’tan yayan Erdal İ., neden böyle bir yola başvurduğunu anlattı. Erdal, İ., "Atatürkçülerin kendileri hariç herkesi cahil sanması canımı sıkıyordu" dedi.

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Suriye iç savaşının başladığı 2012’den bu yana sosyal medyada Atatürk’e ait olduğu iddiasıyla dolaşan, Sözcü’nün 30 Ağustos’ta manşetten verdiği, İmamoğlu’nun Atatürk’ün öngörüsü diye canlı yayında okuduğu sözleri 12 yıl önce Atatürk’ün sözü diye Facebook’tan yayan Erdal İ., Serbestiyet’e konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün (9 Aralık) katıldığı canlı yayında Suriye’de Esad rejiminin yıkılmasıyla ilgili konuşurken Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğu iddiasıyla şu sözleri okumuştu:

“Bir gün, Cihan Harbi’nden sonra Ortadoğu’da kurulan suni devletlerin halkları ayaklanacaktır. O gün geldiğinde, yeni kurduğumuz cumhuriyetimizin yöneticileri, bu halkların değil emperyalist güçlerin yanında yer alırsa aynı akıbete kendileri uğrayacaktır.”

Ancak bu cümleler Atatürk’e ait değildi. Bu uydurma sözler, Suriye’deki iş savaşın başladığı 2012 yılında, Atatürk’ün Temmuz 2023’te ABD’li dergici Isaac Frederick Marcosson’a verdiği ve The Saturday Evening Post dergisinin 20 Ekim 1923 tarihli sayısında yayımlanan röportajında söylediği iddiasıyla sosyal medyada dolaşıma girmişti. 30 Ağustos 2012’de Sözcü gazetesi, birinci sayfadan “Atatürk bugünleri 89 yıl önce görmüştü” manşetiyle sözleri tam sayfa olarak yayımlamıştı.

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından “Erdali” adlı X kullanıcısı, bu ifadeleri 2012 yılında Atatürk’ün sözü olarak sosyal medyada yayanın kendisi olduğunu duyurdu.

“’Atatürkçü’ diyebileceğimiz kitlenin kendileri hariç herkesi cahil sanması canımı sıkıyordu”

“Erdali” hesabının sahibi 52 yaşındaki yazar Erdal İ. ile 12 yıldır sosyal medyada dolaşan, Sözcü’ye manşet olan ve İmamoğlu’nun konuşmasıyla yeniden gündeme gelen “Atatürk trollemesi”nin gerekçesini Serbestiyet sitesine böyle açıkladı:

"2012’de Facebook çok daha etkin bir mecra idi. Önüme düşen uydurma sözler genellikle canımı sıkar. Hz. Mevlâna’dan Freud’a kadar çok geniş bir alanda uydurma sözler gördükçe önceleri safiyane düzeltme yazıları yazdığım oldu.

Atatürk hakkında daha yaygın bir dolaşım vardı tabii. Ancak “Atatürkçü” diyebileceğimiz kitlenin muarızlarını cehaletle suçlaması, kendilerini Türkiye’nin aydınlık yüzü, eğitimli, akıllı, harici herkesi cahil sanmasındaki derin çelişki de canımı sıkan gözlemlerimden biriydi.

Atatürkçülerin genelde okumadığını, ortalamasının da okuduğunu anlamadığını daha keskin bir şekilde test etme düşüncesiyle bu fikir ortaya çıktı. Bu tuhaf tutumun yanlışlığını daha görünür kılmak için bir tür sosyal deney diyebiliriz."