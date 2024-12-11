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Taliban'ın Mülteciler Bakanı Kabil'de öldürüldü!

Taliban'ın Mülteciler Bakanı Kabil'de öldürüldü!

Afganistan'daki Taliban yönetiminin Mülteciler Bakanı Halil Rahman Hakkani, Kabil'de gerçekleşen bir patlamada öldü. Hakkani, Taliban'ın üst düzey yetkililerinden biriydi.

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Afgan Talibanı'nın mültecilerden sorumlu bakan vekili Halil Rahman Hakkani'nin, ülkenin başkenti Kabil'de meydana gelen bir patlamada öldüğü duyuruldu.

Hakkani'nin yeğeni, yaptığı basın açıklamasında Taliban Bakanı'nın bir patlama sonucu öldüğünü doğruladı. Patlamanın sebebi veya bir saldırı olup olmadığı hakkında detav verilmedi.

Halil Hakkani, 2021 yılında yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban'ın geçici hükümetinde bakan olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, 20 yıllık savaş sırasında büyük saldırılardan sorumlu tutulan  Hakkani üst düzey liderlerden biriydi.

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