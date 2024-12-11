Colani Batı'ya seslendi: Korkulacak bir şey yok

Esad yönetiminin devrilmesinin ardından 'yabancı ülkelerin korkmasını gerektiren bir şey olmadığını' söyleyen Colani, "Ülke kalkınma ve yeniden yapılanmaya doğru ilerliyor" dedi.

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Suriye'nin başkenti Şam'da yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el Colani (Ahmet el Şara), İngiltere merkezli Sky News'e konuştu. Colani, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından 'yabancı ülkelerin korkmasını gerektiren bir şey olmadığını' söyledi.

"Ülke yeniden inşa edilecek" ifadelerini kullanan HTŞ lideri, "Korkular yersiz" dedi ve şöyle devam etti:

"Korku, rejimin varlığından kaynaklanıyordu. Ülke kalkınma ve yeniden yapılanmaya doğru ilerliyor. İstikrara doğru ilerliyor. İnsanlar savaş nedeniyle bitkin durumda. Dolayısıyla ülke başka bir savaşa hazır değil ve başka bir savaşa da girmeyecek. Korkularımızın kaynağı İran milisleri, Hizbullah ve bugün gördüğümüz katliamları gerçekleştiren rejimdi. Onların ortadan kaldırılması Suriye için bir çözüm niteliğinde. Mevcut durum paniğe geri dönüşe izin vermeyecek."

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