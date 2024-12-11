Süper Lig'de Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçını Kadir Sağlam'ın yöneteceği bildirildi.

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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçında Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı bildirildi.

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler MHK'nin bugün açıldığını duyurduğu sosyal medya hesabından açıklandı.

Buna göre haftanın maçı olan Galatasaray - Trabzonspor mücadelesini Kadir Sağlam'ın yöneteceği belirtildi.

ZORBAY KÜÇÜK VE MEHMET TÜRKMEN'E MAÇ VERİLMEDİ

Geçtiğimiz hafta Sivasspor - Galatasaray maçını yöneten ve Barış Alper - Manaj pozisyonu ile gündem olan Zorbay Küçük'e bu hafta maç verilmedi. MHK, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen'i de herhangi bir müsabakaya atamadı.