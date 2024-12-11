BIST 10.058
DOLAR 34,87
EURO 36,61
ALTIN 3.043,86
HABER /  DÜNYA

Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği Tom Barrack, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'taki eski patronu çıktı

Abone ol

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, yakın çalışma ekibini duyurmaya devam ediyor. Trump, Türkiye büyükelçisi olarak da yakın arkadaşı 77 yaşındaki Tom Barrack'ı aday gösterdi.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN ESKİ PATRONU ÇIKTI

Barrack'la ilgili ilginç bir detaya ulaşıldı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, eski Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın First Republic Bank'ta eski patronu olduğu ortaya çıktı. Tom Barrack, Hafize Gaye Erkan'ın bankadaki üst düzey yönetici unvanını bizzat onayladı.

GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ

Öte yandan Barrack, geçtiğimiz yıl Ankara'ya ziyarette bulunmuştu. Tom Barrack, hem Hafize Gaye Erkan'ı makamında ziyaret etmiş, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ağırlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Esad'ın Rusya'ya kaçışının detayları: 20 lüks daire satın aldı
Esad'ın Rusya'ya kaçışının detayları: 20 lüks daire satın aldı
Rusya'dan Suriye ile ilgili 'Türkiye' açıklaması!
Rusya'dan Suriye ile ilgili 'Türkiye' açıklaması!
Süper Lig'de Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'de Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Kübra Par'dan Nagehan Alçı’ya 'başörtüsü' göndermesi
Kübra Par'dan Nagehan Alçı’ya 'başörtüsü' göndermesi
Fenerbahçe - Athletic Bilbao / Canlı
Fenerbahçe - Athletic Bilbao / Canlı
Suriye'nin başkenti Şam'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Suriye'nin başkenti Şam'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Taliban'ın Mülteciler Bakanı Kabil'de öldürüldü!
Taliban'ın Mülteciler Bakanı Kabil'de öldürüldü!
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
Colani Batı'ya seslendi: Korkulacak bir şey yok
Colani Batı'ya seslendi: Korkulacak bir şey yok
Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı
Brezilya lideri Lula, beyin kanaması sonrası ameliyata alındı
Malmö teknik direktörü Galatasaray ile Beşiktaş'ı kıyasladı! "Kazanmamız için..."
Malmö teknik direktörü Galatasaray ile Beşiktaş'ı kıyasladı! "Kazanmamız için..."