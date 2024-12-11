Mourinho'dan taraftarların tepkisi ile ilgili açıklama: Hatayı biz yaptık

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildiği maç sonrası teknik direktör Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu. Mourinho taraftarın tepkisi ile ilgili 'Asla taraftarı eleştiremem. Bu hatayı biz yaptık' ifadelerini kullandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, önemli açıklamalara yer verdi.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları

"Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik. İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için."

Taraftarların tepkisi hakkında

"Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Asla taraftarı eleştiremem. Bu hatayı biz yaptık."

"Taraftarların tepkileri oyunu etkilemedi"

Tribünlerin Samet'e olan tepkisi oyununuz üzerinde olumsuz bir etki yarattı mı?

Jose Mourinho: "Öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü Samet, o hatayı yaptı ve ilk yarıda güçlü bir tepki vardı. Takım ilk yarıda iyi oyun sergiledi. Samet de hatadan sonra iyi bir oyun sergiledi. İlk yarı, iki yarıya bakınca daha iyi olan yarıydı. 1-0 zaten adil bir sonuç değildi. 2-0, göğsümüze bir bıçak darbesi gibi oldu. Bu tepkiler üzücü ama ben taraftarın tepkisini eleştirmem. Onlar her şeyin temeli. Onlardan gelecek tepkiyi eleştirmem sadece maçtan sonra da söylediğim gibi hatayı Samet yapmadı, biz hata yaptık."

"Biz taraftarlardan daha üzgünüz"

"Taraftarlar üzgünler ama bizden daha üzgün değiller. Taraftarlar duygusal olabilir ama bizler profesyoneliz. Üzgün olabiliriz ama sakin kalmalıyız.

"Önemli olan sonuçtur"

"Futbolda en önemli şey sonuçlardır. Her zaman kazandığınız bir dönemde sonuçlar önemli gözükmeyebilir. Ama böyle dönemlerde sonuçların önemli olduğunu görüyorsunuz."

"Ne kadar zor durumda olduğumu görüyorsunuz"

"İrfan'ı geliştiremem için sakat olmaması gerekiyor. Son aylarda sakat ve iyileşme sürecindeydi. İstikrar sağlayamadı. Bugün de oynayıp oynamayacağından emin değildik. Bizim için soru işaretiydi. Bizim için riskti. Becao, oynamadığı için soruyorsunuz. Her stoperin farklı özellikleri var. Oyun kurmayı seven stoperleri severim. Bunu yaparken de bazı riskler alıyoruz. Becao bu anlamda farklı bir stoper. Ben oyuncularımdan mutluyum. Oyuncularımı otobüsün altına atamam. Ama Jayden'ın elimde olmasını isterdim. Kostic'in, Oğuz Aydın'ın elimizde olmasını istemem. Ne kadar zor durumda olduğumu görüyorsunuz. Bugün yedekte orta saha oyuncusu yoktu. Bazen belki de gerçeği görmeden bakıyorsunuz. Türkçe bilmiyorum ama kulüp yeterli bilgiyi veriyor mu size, iki oyuncudan bahsettiniz. Benim için açıklama yapmak kolay. Keşke tüm oyuncular elimizde olsa. Mert Müldür, cezalı duruma düştü. Lyon maçında sol bekte kim oynayacak, belki televizyondaki yorumcular bana yardımcı olur."