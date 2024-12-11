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Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken gelişme

Ayhan Bora Kaplan davasında dikkat çeken gelişme

Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında Ankara Emniyetinde görevli bir şube müdürü ile iki müdür yardımcısının gözaltına alınıp ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik, 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılanması sürüyor.

Soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatılmıştı. Yargılamalar sürerken dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında Ankara Emniyetinde görevli bir şube müdürü ile iki müdür yardımcısı gözaltına alındılar.

Bir şube müdürü ile iki müdür yardımcısı da ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, 12 kişi "müşteki", 61 kişi de "sanık" sıfatıyla yer aldı. Suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin "Ayhan" kod adlı sanık Bora Kaplan, diğer yöneticilerin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu açıklandı.

İddianamede, suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasp edilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darp edilmesi olaylarını gerçekleştirdiği ifade edildi.

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