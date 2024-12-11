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WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü!

WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia edildi. Kullanıcılar WhatsApp'a erişim sağlayamıyor.

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın çöktüğü iddia edildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı anlık olarak WhatsApp'a erişim sağlayamadıklarını bildiriyor.

WhatsApp gibi META'ya ait diğer popüler sosyal medya uygulamaları Instagram ve Facebook'a da dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: GLOBAL BİR HİZMET KESİNTİSİ VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

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