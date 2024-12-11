Donald Trump: Suriye'ye karışmayacağız

Suriye'deki krize ilişkin önemli değerlendirmede bulunan Donald Trump, Suriye'ye karışmayacaklarını duyurarak "Suriye’deki krizi Suriyeliler kendi başlarına çözmek zorundalar" dedi.

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Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi. Muhalif grupların Şam'a girmesiyle birlikte 61 yıl sonra Esad rejimi yıkıldı. Suriye'de peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken açıklamalar yapılırken bir açıklama da ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'tan geldi.

Trump, Suriye'deki krizi değerlendirerek "Biz oraya karışmayacağız" dedi.

"ORTA DOĞU YÖNETİMİ DAHA ZOR BİR DURUM"

7 Aralık'taki Notre Dame Katedrali'nin açılışı için Paris’e yaptığı ziyaret kapsamında Paris Match dergisine röportaj veren Trump, röportajda uluslararası krizleri ve Orta Doğu’daki durumu değerlendirirken, uluslararası krizlerde "önceliklerinin" Rusya ile Ukrayna sorununun çözülmesi olduğunu bildirdi.

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöktüğü Orta Doğu'daki duruma ilişkin Trump, "Orta Doğu yönetimi daha az zor bir durum." ifadesini kullandı.

Trump, devamında şu ifadelerde bulundu:

Dünyada çok fazla kriz var. Geçtiğimiz günlerde Suriye’den haberler aldık. Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak.

"RUSYA VE UKRAYNA İNANILMAZ İNSAN KAYBI YAŞIYOR"

Önceliklerinin Ukrayna’nın Rusya ile sorununun çözümü olduğunu yineleyen Trump, devamında şu sözleri sarf etti:

Bu iki ülke inanılmaz insan kaybı yaşıyor. Yüz binlerce asker öldürüldü. Orta Doğu da önemli ama (onun) yönetilmesinin Ukrayna ve Rusya'ya kıyasla daha az zor bir durum olduğunu düşünüyorum.

Öte yandan, Paris ziyareti kapsamında Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.