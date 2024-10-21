İsrail ordusuna büyük darbe! Gazze'de Albay Daksa öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 62. Tümen'den Albay Ehsan Daksa'nın öldürüldüğünü açıkladı,

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 162. Tümen'den Albay Ehsan Daksa'nın (41) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Daksa'nın öldüğü çatışmada bir İsrail askerinin de ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerleri sayısı 356'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 749'a yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail için kayıp

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Daqsa için “cesur bir komutan, cesur bir subay ve tüm enerjisini ülkenin güvenliği için kullanan adam" ifadelerini kullandı.

Kassam Tugayları'ndan açıklama

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı 2. Blok'ta 2 İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğu belirtildi ancak ölüp ölmediklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Cibaliya'nın batısında bir "Merkava" tipi tank ile biri "Nimr" tipi olmak üzere 3 personel taşıyıcının Yasin 105 füzeleriyle hedef alındığı ve mürettebatının öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.