Amerikalı rapçi Diddy hakkında cinsel istismar ve tecavüz suçlamasıyla 5 yeni dava açıldı

ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında cinsel istismar ve tecavüz suçlamasıyla 5 dava daha açıldı.

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NBC News'ün ulaştığı dava dosyalarına göre, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten kişileri temsil eden avukat Tony Buzbee, ünlü rapçiye 5 yeni dava açtı.

Buzbee'nin açtığı davaların dosyalarında 2'si erkek, 3'ü kadın 5 kişinin 2000-2022 döneminde Combs tarafından cinsel istismar ve tecavüze uğradığı ifade edildi.

Dosyalarda Combs'un 4 kişiye uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu veya tecavüz ettiği ileri sürülerek, bu kişilerden birinin o dönemde 13 yaşında olduğu belirtildi.

Buzbee, toplam 7 dava açmayı planladığını, her hafta Combs'a dava açacaklarını kaydetti.

Avukat Buzbee, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını öne süren, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve bunlardan yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı.

Daha sonra Combs hakkında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldığı duyurulmuştu.

- Diddy'nin "kirli geçmişi"

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.