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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Sabah erken saatlerde işlerine ve okullarına gitmek için yola çıkanların oluşturduğu kalabalık nedeniyle kentin bazı noktalarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Halkalı-İkitelli yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken D-100 kara yolu Hadımköy Yolu ile Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğun seyrediyor.

D-100 kara yolunun Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde araçlar ağır ilerlerken köprü ayrım ve kavşaklarda da yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir ve Altunizade mevkilerine kadar etkili olurken, Kozyatağı kavşağından başlayan trafik ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Toplu taşımada yoğunluk

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

Metrobüs hattının Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ve Uzunçayır gibi duraklarında araçlara binmek için turnikelerden geçenler kalabalıkla karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 70'e ulaşırken Avrupa Yakası'nda yüzde 60, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

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