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Fethullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı!

Fethullah Gülen nereye gömülecek? İstihbarat raporlarında ortaya çıktı!

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen kaldırıldığı hastanede öldü. Terörist başının ölüm haberini kendisine yakın isimler bizzat duyururken, Gülen'in nereye gömüleceği ise merak konusu oldu. Gülen'in mezar yeri ise istihbarat raporlarında ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in, kaldırıldığı hastanede öldüğü öğrenildi. Pensilvanya’da yaşayan terör örgütü liderinin ölüm haberi, FETÖ'nün medya kanallarınca duyuruldu. Gülen'in ölümünü örgüt üyelerinin yanı sıra yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından haberi doğruladı.

Fethullah Gülen nereye gömülecek?

Hain Fethullah Gülen'in ölü haberinin ardından teröristin nereye gömüleceği ise merak konusu oldu. Geçmiş dönemdeki İstihbarat raporlarında; elebaşı Fetullah Gülen’den artık iyice umudu kesen örgüt yöneticilerinin mezar yerini de hazırladığı bilgisine yer verilmişti.

Arazi satın aldılar 

Örgüt sorumluları 2015 yılında Pensilvanya​'da bir arazi satın aldı, bu FETÖ'nün çiftliğine 5 kilometre uzaklıkta. Örgüt araziyi mezarlığa dönüştürdü. Adına gurbet mezarlığı denildi.

Ölen örgüt üyeleri de buraya gömülmüş 

ABD’de ölen örgüt üyeleri buraya gömülüyor. Elebaşı Fetullah Gülen​ için de bu arazide bir mezar yeri hazırlandı. Rapora terörist başı gülen için hazırlanan mezar yeri iki selvi ağacının arasında yer alıyor.

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