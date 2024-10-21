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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın 9 maçla açılacak.

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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta müsabakaları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

"Devler Ligi"nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika)

19.45 Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda)

22.00 Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya)

22.00 Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya)

22.00 Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz)

22.00 Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23 Ekim Çarşamba:

19.45 Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya)

19.45 Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere)

22.00 Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa)

22.00 Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda)

22.00 Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya)

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