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CHP'li başkan için tezahürat isteyen YSK müdürü Mehmet Us, belediyede daire başkanı olarak atandı

AK Parti’den CHP’ye geçen Bursa’da yeni başkan Mustafa Bozbey’in mazbata töreninde yaptığı konuşma tartışma yaratan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak atandı.

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Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, seçimleri kazanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in mazbata törenindeki konuşmasıyla eleştirilen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un yeni görevi tartışmaları alevlendirdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Mehmet Us, aradan geçen 6 ayın ardından, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından ödüllendirilerek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı yapıldı.

Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, seçimleri tarafsızlıkla yönetmesi beklenen YSK Müdürü Mehmet Us, seçimleri kazanan CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde, yaptığı konuşmada, "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız... Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" diyerek, adeta CHP'nin amigoluğunu yapmakla suçlanmıştı.

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