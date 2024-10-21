Bayern Münih fark attı Liverpool ve Barcelona doludizgin

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli ve Fransa'da PSG, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

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Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi arasında yer alan Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

Liverpool, zirvede kalmaya devam etti

Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Chelsea'yi 2-1 yendi.

Teknik direktör Arne Slot yönetiminde sezona iyi başlayan Liverpool, ilk 8 haftada 7. galibiyetini aldı.

Son şampiyon Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Bu haftaya namağlup giren Arsenal, deplasmanda Bournemouth'a 2-0 yenilerek bu unvanını kaybetti.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun maçın tamamında forma giydiği Brighton ise deplasmanda Newcastle United'ı 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 8. haftası sonunda 21 puanlı Liverpool liderliğini sürdürürken, ardından 20 puanlı Manchester City ve 17 puanlı Arsenal sıralandı.

LaLiga lideri Barcelona, kazanmaya devam ediyor

LaLiga'da lider Barcelona, konuk ettiği Sevilla'yı Robert Lewandowski ve Pablo Torre'nin ikişer gol attığı maçta 5-1 yendi.

Ligin namağlup takımlarından Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 yendi. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, süre almadı.

Atletico Madrid ise konuk ettiği Leganes'i 3-1 mağlup etti.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Villarreal ile deplasmanda oynanan ve 1-1 berabere biten maçta Getafe formasıyla ilk 11'de sahada yer alırken, 90+3'te oyundan çıktı.

LaLiga'da 10. hafta geride kalırken Barcelona, 27 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde Real Madrid 24, Atletico Madrid ise 20 puanla Barcelona'yı izledi.

Bayern Münih averajla zirvede kalmaya devam etti

Bundesliga'da lider Bayern Münih, golcü futbolcusu Harry Kane'nin "hat-trick" yaptığı maçta Stuttgart'ı 4-0 mağlup etti.

Zirve yarışını sürdüren Leipzig, deplasmanda Mainz'ı 2-0 yendi.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund ise konuk ettiği St. Pauli'yi 2-1 mağlup ederek topladığı 13 puanla zirve takibinde yer aldı.

Ligde 7. haftanın ardından Bayern Münih, 17 puan ve averajla Leipzig'in önünde liderliğini sürdürdü. Freiburg ise 15 puanla iki takımı takip ediyor.

Napoli liderliğini korudu

Serie A'da Napoli, deplasmanda Empoli'yi Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle 1-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

İtalya'da iki milli futbolcunun karşı karşıya geldiği ve Hakan Çalhanoğlu'nun 12. dakika sakatlanarak oyundan çıktığı maçta Inter, deplasmanda Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma'yı 1-0 mağlup etti. Zeki Çelik, maçın tamamında sahada yer aldı.

Zirve takipçilerinden Juventus, sahasında Lazio'yu 1-0 yendi. Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, maçın tamamında oyunda kaldı.

Ligin 8. haftasında Napoli, 19 puanla zirvede yer aldı. Napoli'yi Inter 17 ve Juventus ise 16 puanla izledi.

PSG zirveye çıktı

Ligue 1'in 8. haftasında PSG, konuk ettiği Strasbourg'u 4-2 yenerek averajla zirveye çıktı.

Haftaya ligin ilk sırasında başlayan Monaco ise konuk ettiği Lille ile golsüz berabere kaldı.

Zirve takipçilerinden Olimpik Marsilya, deplasmanda Montpellier'yi 5-0 yendi.

PSG'nin 20 puanla ilk sırada yer aldığı ligde aynı puana sahip Monaco da averaj farkıyla ikinci sırada bulunuyor. Marsilya ise 17 puan topladı ve zirve takibini sürdürdü.