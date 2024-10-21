Güney Kore, Rus büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya konuşlandırılmak üzere Rusya'ya gönderildiğine ilişkin iddialar üzerine Rusya’nın Seul büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

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Kuzey Kore’nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiği iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Güney Kore Rusya’ya tepki gösterdi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev’inin konuyla ilgili bakanlığa çağrıldığı belirtildi. Zinoviev'in Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Hong-kyun tarafından kabul edildiği ifade edilen açıklamada, Güney Kore’nin Kuzey Kore askerlerinin Rusya'dan derhal çekilmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. Kim, Rus elçiye Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'daki savaşa gönderilmesinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ve BM sözleşmesini ihlal ettiğini, Güney Kore ile çevresinde ciddi güvenlik tehditleri oluşturduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi de dahil olmak üzere yasadışı askeri iş birliklerini en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Kim, "Buna temel güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden eylemlere karşı tüm imkanları seferber ederek uluslararası toplumla birlikte yanıt vereceğiz" dedi.

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore'nin Rusya'ya bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini açıklayarak uydu fotoğraflarını paylaşmış, açıklamada askerlerin Ukrayna savaşında görevlendirileceğinin tahmin edildiğini belirtilmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Kuzey Kore'nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti. İddiasını istihbarat bilgilerine dayandıran Zelenskiy, belirsiz sayıdaki Kuzey Kore askerinin halihazırda işgal altındaki Ukrayna topraklarında bulunduğunu öne sürmüştü.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Kuzey Kore’nin asker gönderdiğine ilişkin henüz kanıt bulunmadığını ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Kore’nin Rusya'ya asker gönderdiğine