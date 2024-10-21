Milli Savunma Bakanlığı'dan Fetullah Gülen açıklaması: Vatansız olarak öldü

Milli Savunma Bakanlığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaparak, Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir." ifadelerine yer verdi.

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15 Temmuz 2016'da, 251 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan darbe girişiminin mimarı olarak kırmızı bültenle hakkında arama kararı bulunan ve ABD'de bir süredir tedavi gören FETÖ/PDY terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen 83 yaşında hayatını kaybetti.

25 yıldır ABD'de yaşayan, 2015'ten beri kırmızı kategoride en çok arananlar listesindeki Gülen, Türkiye'de açılan 45 davada 1 numaralı sanık durumundaydı.

7 kez iadesi istenen ancak ABD yönetiminin koruması altında Pensilvanya'da yaşayan Gülen'in ölümüyle ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.

Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. "