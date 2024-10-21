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FETÖ elebaşı Gülen için 'mekanı cennet olsun' dedi! O gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

FETÖ elebaşı Gülen için 'mekanı cennet olsun' dedi! O gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı

Bursa'da bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni hakkında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci A.K'nin internetten yayın yapan televizyon kanalında sunduğu sabah programında, FETÖ elebaşının ölüm haberini verdikten sonra kullandığı ifadeleri incelemeye aldı.

Başsavcılık, genel yayın yönetmeni A.K. hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçundan soruşturma açtı.

Canlı yayında FETÖ elebaşının ölüm haberini veren A.K., Gülen için 'Mekanı cennet olsun' demişti. A.K. şu ifadeleri kullanmıştı: Gün başladı, bir anda acaba mı gerçekten mi sorularıyla şaşkınlığa uğradığımız çünkü birkaç kez gündeme gelen ama gerçek olmadığını öğrendiğimiz bir haberle uyandık. Fetullah Gülen’in ölüm haberi geldi. Kendisi dün vefat etmiş, örgütüne yakın olan kaynaklardan ve yeğeninden ölüm haberi teyitlendi. Ne diyelim mekanı cennet olsun.

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