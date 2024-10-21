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Houston'dan Alperen Şengün stratejisi! Maksimum sözleşme...

Houston'dan Alperen Şengün stratejisi! Maksimum sözleşme...

Houston Rockets, NBA'nin yükselen yıldızları Alperen Şengün ve Jalen Green'e maksimum sözleşme teklif etmeyi düşünmüyor.

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Houston Rockets'ın yükselen yıldızları Alperen Şengün ve Jalen Green'e maksimum sözleşme teklif etmemeyi tercih ettiği belirtildi.

ESPN'den Shams Charania, Rockets ile oyuncuların temsilcileri arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini, fakat ne Alperen ne de Green'in şu anda maksimum sözleşme uzatması almayacaklarını belirtti.

Charania'nın haberinde, hem Alperen hem de Green'in önceki sezonki performansları nedeniyle maksimum sözleşmeleri hak ettiklerine inandıklarını, ancak Rockets yönetiminden henüz beklenen teklifin gelmediğini aktardı.

Houston'da Green, an itibariyle dört yıllığı 40,8 milyon dolarlık bir sözleşmeyle oynarken, Alperen ise dört yıllığı 15,5 milyon dolarlık bir kontrata sahip.

ALPEREN GEÇEN SEZON 21.1 SAYILIK ORTALAMA YAKALADI

Green geçtiğimiz sezonu 19,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarla oynarken milli gururumuz Alperen Şengün ise 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5 asistle adından söz ettirmişti.

Diğer yandan Houston ekibine yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, iki yıldız isme maksimum sözleşme teklifinin sunulmamasının, Rockets'ın mali esnekliğini korumak için yaptığı stratejik bir hamle olduğu düşünülüyor.

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