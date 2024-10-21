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ANKA III bu kez hedefi "TOLUN" ile vurdu

ANKA III bu kez hedefi "TOLUN" ile vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ANKA III'den gerçekleşen "TOLUN" atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medye hesabından yaptığı paylaşımda TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III'den gerçekleşen "TOLUN" atış testinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Görgün paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-III’den gerçekleşen ASELSAN TOLUN atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Konya Karapınar’da gerçekleşen bu özel anı İstanbul Teknopark’tan çevrimiçi olarak izledik. Tüm ekibi yürekten kutluyorum. Nice başarılara!"

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