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Yolcu minibüsü, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu minibüsü, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var

Maltepe'de, bir yolcu minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın ardından kapatılan cadde minibüsün kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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Maltepe'de, yolcu minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Berkay B. idaresindeki 34 M 2903 plakalı yolcu minibüsü, Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler ile çevredekilerin yardımıyla minibüsteki yolcular dışarı çıkarıldı.

Sağlık görevlileri, yaralı minibüs şoförü ile 7 yolcuyu hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapatılan caddedeki trafik akışı minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

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