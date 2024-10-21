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Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Oosterwolde ve Cengiz Ünder...

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Oosterwolde ve Cengiz Ünder...

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in sağ kasık kasında kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol diz ön çapraz bağında rüptür tespit edildiğini açıkladı. Her iki oyuncunun da tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı.

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Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder'in sağlık kontrollerinin gerçekleşmesinin ardından oyuncuların durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

Sarı lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder'in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde'nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadelerinde bulundu.

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