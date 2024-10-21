Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 83. dakikada Sowe kaydetti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.
54. dakikada, hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin vuruşunda top, kale diğinin yanından dışarıya çıktı.
75. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün'ün Çaykur Rizespor ceza sahası önününden sert vuruşunda top, auta gitti.
83. dakikada gelişen Ghezzal'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sowe, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.