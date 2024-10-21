BIST 8.654
DOLAR 34,22
EURO 37,06
ALTIN 2.995,70
HABER /  SPOR

Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı

Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, Sipay Bodrum FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 83. dakikada Sowe kaydetti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yendi.

54. dakikada, hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Zeqiri'nin vuruşunda top, kale diğinin yanından dışarıya çıktı.

75. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Üzeyir Ergün'ün Çaykur Rizespor ceza sahası önününden sert vuruşunda top, auta gitti.

83. dakikada gelişen Ghezzal'ın ceza sahasına yaptığı ortada Sowe, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'cü Enes Kanter'den Fetullah Gülen paylaşımı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Fetullah Gülen paylaşımı
Trafikte direksiyonu çıkartan sürücünün ehliyetine el konuldu
Trafikte direksiyonu çıkartan sürücünün ehliyetine el konuldu
Narin Güran davasında iddianame hazırlandı: 4 isme ağırlaştırılmış müebbet...
Narin Güran davasında iddianame hazırlandı: 4 isme ağırlaştırılmış müebbet...
Aziz Yıldırım'dan Zico için olay sözler: İsmimi kullanmayı alışkanlık haline getiren...
Aziz Yıldırım'dan Zico için olay sözler: İsmimi kullanmayı alışkanlık haline getiren...
HÜRJET süpersonik ses hızına ulaştı
HÜRJET süpersonik ses hızına ulaştı
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Oosterwolde ve Cengiz Ünder...
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Oosterwolde ve Cengiz Ünder...
Yolcu minibüsü, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var
Yolcu minibüsü, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var
Akdeniz'de deprem! Kıyı illerde hissedildi
Akdeniz'de deprem! Kıyı illerde hissedildi
ANKA III bu kez hedefi "TOLUN" ile vurdu
ANKA III bu kez hedefi "TOLUN" ile vurdu
ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım
ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım
Houston'dan Alperen Şengün stratejisi! Maksimum sözleşme...
Houston'dan Alperen Şengün stratejisi! Maksimum sözleşme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu