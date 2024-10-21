BIST 8.654
DOLAR 34,22
EURO 37,06
ALTIN 2.995,70
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'cü Enes Kanter'den Fetullah Gülen paylaşımı

FETÖ'cü Enes Kanter'den Fetullah Gülen paylaşımı

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gülen'i rüyasında gördüğünü söyledi.

Abone ol

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. ABD'de yaşayan ve son dönemde sağlık sorunları yaşadığı bilinen 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu Gülen'in ölüm haberi, Türkiye'de sevinçle karşılandı.

Teröristbaşının ölümü örgüt içinde ise matem havasına neden oldu.

FETÖ'cü Enes Kanter, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Gülen'le birlikte çekildiği fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafların altına "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düşen Kanter, Gülen'i bir de rüyasında gördüğünü söyledi.

"KUTSAL EMANETİNİ YERDE BIRAKMAYACAĞIM"

Kanter, şu ifadeleri kullandı:

Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam!

O kutsal emanetini yerde

Bırakmayacağım!

Bırakmayacağız!

Bıraktırmayacağız!

Devam…

Vallahide

Billahide

Tallahide

DEVAM…

"YİNE GELİP GİRDİN RÜYAMA DAHA BİR KAÇ SAAT ÖNCE"

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.

Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

"SON TEBESSÜMÜNÜ UNUTMAYACAĞIM, UNUTTURMAYACAĞIM"

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini,

ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini,

yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini,

Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken “Devam Enes bey” diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım.

1938-..

Devam…

ÖNCEKİ HABERLER
Trafikte direksiyonu çıkartan sürücünün ehliyetine el konuldu
Trafikte direksiyonu çıkartan sürücünün ehliyetine el konuldu
Narin Güran davasında iddianame hazırlandı: 4 isme ağırlaştırılmış müebbet...
Narin Güran davasında iddianame hazırlandı: 4 isme ağırlaştırılmış müebbet...
Aziz Yıldırım'dan Zico için olay sözler: İsmimi kullanmayı alışkanlık haline getiren...
Aziz Yıldırım'dan Zico için olay sözler: İsmimi kullanmayı alışkanlık haline getiren...
HÜRJET süpersonik ses hızına ulaştı
HÜRJET süpersonik ses hızına ulaştı
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Oosterwolde ve Cengiz Ünder...
Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Oosterwolde ve Cengiz Ünder...
Yolcu minibüsü, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var
Yolcu minibüsü, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda yaralı var
Akdeniz'de deprem! Kıyı illerde hissedildi
Akdeniz'de deprem! Kıyı illerde hissedildi
ANKA III bu kez hedefi "TOLUN" ile vurdu
ANKA III bu kez hedefi "TOLUN" ile vurdu
ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım
ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni yardım
Houston'dan Alperen Şengün stratejisi! Maksimum sözleşme...
Houston'dan Alperen Şengün stratejisi! Maksimum sözleşme...
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin zirvesinde tarih belli oldu
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Mert Günok şoku!
Derbide oynayacak mı? Beşiktaş'ta Mert Günok şoku!