FETÖ'cü Enes Kanter'den Fetullah Gülen paylaşımı

ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gülen'i rüyasında gördüğünü söyledi.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. ABD'de yaşayan ve son dönemde sağlık sorunları yaşadığı bilinen 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu Gülen'in ölüm haberi, Türkiye'de sevinçle karşılandı.

Teröristbaşının ölümü örgüt içinde ise matem havasına neden oldu.

FETÖ'cü Enes Kanter, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Gülen'le birlikte çekildiği fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafların altına "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düşen Kanter, Gülen'i bir de rüyasında gördüğünü söyledi.

"KUTSAL EMANETİNİ YERDE BIRAKMAYACAĞIM"

Kanter, şu ifadeleri kullandı:

Emanetin Emanetimizdir Ey Yiğit Hocam!

O kutsal emanetini yerde

Bırakmayacağım!

Bırakmayacağız!

Bıraktırmayacağız!

Devam…

Vallahide

Billahide

Tallahide

DEVAM…

"YİNE GELİP GİRDİN RÜYAMA DAHA BİR KAÇ SAAT ÖNCE"

Sen, bana bir babadan, bir aileden, bir Hocadan daha yakındın. Sana daha söylemediğim, paylaşmadığım, anlatmadığım, soramadığım o kadar çok duygularım, hayallerim vardı ki.

Artık bu dünya da her şeyini kaybettin ey Enes, bana daha ne ihtiyaç var derken bile yine gelip girdin rüyama daha bir kaç saat önce.

"SON TEBESSÜMÜNÜ UNUTMAYACAĞIM, UNUTTURMAYACAĞIM"

Seni her ziyaretimdeki tebessümünü , dokunmadık gönül, girilmedik ev, tutulmadık el bırakma diyişini,

ulaşılmadık Hizmet eri, ziyaret edilmedik okul-yurt-müessese bırakma diyişini,

yüzüne tebessüm koymadığın minik bırakma diyişini,

Selamımı ulaştırmadık belde bırakma diyişini ve tam yanından ayrılırken “Devam Enes bey” diyip tekrar son bir tebessümünü unutmayacağım, unutturmayacağım.

1938-..

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