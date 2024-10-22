BIST 8.654
DOLAR 34,23
EURO 37,07
ALTIN 3.009,63
HABER /  DÜNYA

Arapa Birliğinden Gazze için 'cek caklı' bir toplantı daha

Arapa Birliğinden Gazze için 'cek caklı' bir toplantı daha

Arap Birliği, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği soykırımın durdurulması için bugün daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu.

Abone ol

Filistin'in çağrısının ardından Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde yapılabilecekleri görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.

Akluk, Arap Birliğinin, İsrail'in işlediği ve tarihte benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yenidoğan Çetesi'ni deşifre eden savcıdan yeni paylaşım
Yenidoğan Çetesi'ni deşifre eden savcıdan yeni paylaşım
Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi yorumu: Favori...
Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi yorumu: Favori...
Fetullah Gülen'in çiftliğinde askeri kamuflajlı adam dikkat çekti
Fetullah Gülen'in çiftliğinde askeri kamuflajlı adam dikkat çekti
AFAD duyurdu: Adıyaman'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Adıyaman'da korkutan deprem
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
Kayseri'de 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Biden, İsrail’in İran’a saldırı planının sızdırılmasından derin endişeli
Biden, İsrail’in İran’a saldırı planının sızdırılmasından derin endişeli
Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı
Çaykur Rizespor 3 puanı tek golle aldı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Fetullah Gülen paylaşımı
FETÖ'cü Enes Kanter'den Fetullah Gülen paylaşımı
Trafikte direksiyonu çıkartan sürücünün ehliyetine el konuldu
Trafikte direksiyonu çıkartan sürücünün ehliyetine el konuldu
Narin Güran davasında iddianame hazırlandı: 4 isme ağırlaştırılmış müebbet...
Narin Güran davasında iddianame hazırlandı: 4 isme ağırlaştırılmış müebbet...
Aziz Yıldırım'dan Zico için olay sözler: İsmimi kullanmayı alışkanlık haline getiren...
Aziz Yıldırım'dan Zico için olay sözler: İsmimi kullanmayı alışkanlık haline getiren...