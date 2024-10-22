Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi yorumu: Favori...

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın kazanmasını umduğunu söyledi. Ayrıca, Victor Osimhen gibi büyük bir oyuncuyla oynamak istediğini belirtti.

Abone ol

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Kick yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Derbinin favorisi..."

Hafta sonu oynanacak derbi hakkında konuşan Kerem, "Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne olur?" sorusunu da yanıtlayan milli oyuncu şu ifadeleri kullandı: Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o.

"Osimhen ile oynamak isterdim"

Victor Osimhen'in Antalyaspor'a attığı golü yorumlayan Kerem Aktürkoğlu, "Victor Osimhen'in golü çok güzeldi. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Tabii ki onun gibi büyük bir oyuncu ile oynamak isterdim." ifadelerini kullandı.