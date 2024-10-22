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FETÖ'cüler Gülen'in ölümü sonrası Pensilvanya'daki çiftlikte toplanıyor

FETÖ'cüler Gülen'in ölümü sonrası Pensilvanya'daki çiftlikte toplanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pensilvanya'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor. Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen diğer evin bahçesinde ise askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi de dikkati çekti.

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Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

Silahlı kişi görüntülerde

Öte yandan AA kameramanının havadan görüntülediği ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

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