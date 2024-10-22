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Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

15 Temmuz darbe girişiminde 251 vatandaşımızı katlettiren teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili St. Luke Hastanesi'nden açıklama geldi.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Teröristbaşı Gülen'in ölümü haberini yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de gelişmeyi doğruladı. Elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında tedavi gördüğü hastaneden de açıklama yapıldı. St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler bir video yayımlayarak teröristbaşının ölüm nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"4 gün boyunca tedavi gördü"

FETÖ elebaşının St. Luke Hastanesi'nde 4 gün tedavi gördüğünü belirten Dr. Degler "Kendisinin doğal nedenlerden dolayı 20 Ekim 2024 tarihinde saat 21:20'de öldüğünü bildirmek istiyorum. Kendisi burada yatışlı hasta olarak farklı branşlardan uzman bir ekip tarafından tedavi ediliyordu" ifadelerini kullandı.

Kronik sağlık sorunları vardı

Dün ölen Fetullah Gülen’in uzun süredir böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi kronik sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. 

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e, günlük basın toplantısında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü soruldu.

"Bu konuda yorum yapmam"

Patel, "Haberleri gördüm ancak sunabileceğim hiçbir şey yok. ABD'de yaşayan özel şahısları ilgilendiren konularda yorum yapmam." diyerek soruyu geçiştirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, FETÖ elebaşının ölümü konusunda Washington ile Ankara arasında bir iletişim olup olmadığı yönündeki soruya "Şu anda bir şey yok." diyerek yanıt verdi.

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