FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'den Fetullah Gülen açıklaması: Cehennemle buluşma zamanı

FETÖ'den yargılanan ve bir dönem FETÖ'nün yayın organı Samanyolu'nda 'Maceracı' adlı programı sunan Murat Yeni, teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili "Elhamdülillah 21 Ekim benim için bayram. Benim gibi acı çeken yıllardır o pislik terör örgütü yüzünden sıkıntı çeken hayatı kararan insanlar için bayram." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'den yargılanan ve hapis cezası alan bir dönem Samanyolu televizyonunda "Maceracı" programıyla ünlenen Murat Yeni, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Yeni, "Uyandım sevdiğim arkadaşlarım bana müjdeyi verdiler. Elhamdülillah 21 Ekim benim için bayram. Benim gibi acı çeken yıllardır o pislik terör örgütü yüzünden sıkıntı çeken hayatı kararan insanlar için bayram. Bu pisliği başımıza açan o mide bulandırıcı yaratığı cehennemle cehennem odunuyla buluşma zamanı" ifadelerini kullandı.