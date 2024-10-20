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Apartman yöneticisini darp eden Devrim Özkan'dan Ekol TV muhabirine ağır küfürler

Urfa Birecik'teki Sevgi Apartmanı'nda, Prof. Dr. Devrim Özkan, apartman yöneticisi Av. Nihal Başak Çerikan ve annesi Fatma Çerikan'ı darp ettiği iddiasıyla şikayet edildi. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Özkan, suçlamaları reddederken, kendisini arayan Ekol TV muhabirine ağır küfürlerle karşılık verdi.

Urfa Birecik’te Sevgi Apartmanı'nda, bina sakinleri arasındaki husumet darp iddialarıyla karakolda son buldu.

Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Devrim Özkan, apartman yöneticisi Av. Nihal Başak Çerikan ve annesi Fatma Çerikan'ı dakikalarca yumrukladığı iddiasıyla şikayet edildi. Darp raporu alan anne-kız, Özkan’dan şikayetçi olurken, Özkan ifadesinde, "Ben vurmadım, kendileri düştü" dedi.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Özkan’ı arayan Ekol TV muhabiri ise, "Cevap hakkınız olduğundan dolayı sizi aradım" diyerek görüş almak istediğinde ağır küfürlerle karşılaştı.

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