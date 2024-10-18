Hadi Özışık: Fahrettin Koca Türkiye'nin en başarılı Sağlık Bakanı’dır

Yenidoğan çetesi skandalı, 21 bebeğin ölümüne yol açan organize bir suç şebekesinin, sağlıklı bebekleri özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ederek haksız kazanç sağladığını ortaya çıkardı. Olay sonrasında 22 kişi tutuklanırken, Ekol TV'de Şaban Sevinç ve Hadi Özışık arasında yaşanan tartışmada Sevinç, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı eleştirirken, Özışık ise Koca'nın başarılı bir bakan olduğunu savundu.

Yenidoğan çetesi skandalı son günlerde Türkiye'nin gündemini sarstı. 21 bebeğin ölümüne sebep olan olayda hemşiresinden 112 acil servis çalışanlarına kadar organize olan şebeke, sağlıklı bebekleri kasıtlı olarak özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk ederek sigortadan yüklü miktarlarda para almış, sonrasında ise bebeklerin ölümüne adeta göz yummuştu.

Yürekleri yakan bu olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 22 kişi tutuklanmıştı. Özel hastanelerde gerçekleşen bi skandal sonrası EKOL TV'de yayınlanan Tartışma Zemini programına katılan Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, hararetli bir tartışma yaşadı.

'Türkiye'nin en başarılı Sağlık Bakanı'

Yaşanan bu olayın eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca döneminde yaşanması sebebiyle Koca’yı eleştiren Şaban Sevinç'e Hadi Özışık, ‘eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin en başarılı Sağlık Bakanı’dır, yaşanan olay özel sektörde yaşanan bir olay’ şeklinde karşılık verdi.