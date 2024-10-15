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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IRF 2024 Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'durmak yok, yola devam' diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) 2024 Dünya Kongresi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı öncülüğündeki organizasyonda emeği geçenlere ve farklı ülkelerden gelen katılımcılara teşekkür etti.

Daha güvenli, daha sürdürülebilir yol ağlarının gelişimini sağlamak hedefiyle 1948'den bu yana faaliyet gösteren Uluslararası Yol Federasyonunun başarılı çalışmalarına her yıl yenilerini eklediğini belirten Erdoğan, sektörün öncü isimlerinin, kamu kurumları ve özel kuruluşların bir araya gelmesini sağlayan kongrenin bu sene de başarılı geçeceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki kongrede "Hareketliliği güçlendirmek için bağlanıyoruz, herkes için sürdürülebilir bir geleceğin sağlayıcısı olarak yollar" temasının tercih edilmesini isabetli bulduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zira bizim siyaset anlayışımızda yol medeniyettir. Yol demek ulaşım demektir, sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir. Bizler de bu anlayışla büyük atılımlara imza atarak ülkemizi ulaşım ve altyapı sahasında iddialı bir seviyeye taşıdık. Avrasya Tüneli'nden Sabuncubeli Tüneli'ne, Erkenek Tüneli'nden Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne, Ovit Tüneli'nden Cankurtaran Tüneli'ne kadar pek çok projeyi hayata geçirdik. Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale köprülerimiz ülkemizin gurur abideleri oldu. Karadeniz Sahil Yolu, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu gibi projelerimizle şehirlerimiz arasındaki beşeri, lojistik, ekonomik ve ticari bağları güçlendirdik."

Türkiye'nin uzunluğu 4 bin kilometreye yaklaşan otoyol ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ağına sahip olduğunu anımsatan Erdoğan, "Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'durmak yok, yola devam' diyerek bundan sonra da sürdüreceğiz. 2053 yılına kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 38 bin kilometrenin, otoyol uzunluğumuzu ise 8 bin 300 kilometrenin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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