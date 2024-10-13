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Pazarcık'ta konutlar teslim edilmeye devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş depremlerinin ardından vatandaşları yeni evlerine kavuşturmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

6 Şubat 04.17’de meydana gelen 7,7’lik depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde sağlam konutlar inşa ediliyor.

Pazarcık’tan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Asrın felaketinin merkez üssü Pazarcık’ta zor günleri geride bıraktık. Şimdi hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Sözümüz, söz! Her bir kardeşimizi sağlam yuvalarına kavuşturana kadar durmayacağız” ifadelerini kullandı.

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