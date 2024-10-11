Beyrut'ta tv100 muhabirlerine sivillerden saldırı

İsrail, Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarını sürdürürken, tv100 tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert, sivillerin fiziki saldırılarına uğradı.

İsrail’in Hizbullah mensuplarının bulunduğu Lübnan'a saldırıları sürüyor. İsrail hava güçleri ülkenin başkenti Beyrut’u bir kez daha akşam saatlerinde bombaladı.

Can kayiplari var

Beyrut’un merkezinde 2 patlamanın meydana geldiği bölgedeki hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu. Saldırıda çok sayıda can kaybının ve yaralının olduğu bildirildi.

tv100 ekibine saldırı

İsrail'in vurduğu Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan olayları anbean Erdoğan Aktaş İle Eşit Ağırlık programına bağlanarak ekranlara aktaran tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç ve haber kameramanı Yusuf Ziya Mert saldırıya uğradı.