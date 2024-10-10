Bellona, ilk "Touch Point Bellona" noktasını Ankara'da açtı

Bellona, çevrim içi ve fiziksel mağaza deneyimini bir araya getirdiği ilk "Touch Point Bellona" noktasını Ankara'da hizmete sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bellona, güçlü çevrim içi mağazacılık deneyimi ve zengin ürün yelpazesini "Touch Point Bellona" konseptiyle mağazalarına taşıyor.

Touch Point noktaları, Bellona çevrim içine özel hazırlanan koleksiyonların fiziksel olarak incelenmesine olanak sağlarken, ürünlerde yer alan QR kodlar aracılığıyla müşterilere çevrim içine özel avantajlarla alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Ankara'da açılan ilk "Touch Point Bellona" noktasıyla Bellona, önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem de yurt dışında geniş mağazacılık ağıyla bu deneyimi yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Alışverişin geleceğine odaklanan marka, yeni konseptiyle erişilebilirliği artırarak ve müşteri deneyimini güçlendirerek mağazacılık alanındaki profesyonelliğini bir adım daha ileriye taşıyor.