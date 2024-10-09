Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler! Gürsel Tekin Bahçeli'nin hakkını böyle teslim etti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki konuşmasında uzattığı elin milli birlik mesajı olduğunu vurguladı. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube'daki canlı yayın konuğu Gürsel Tekin ise, Bahçeli’nin Kürt meselesine yönelik tavrını överek, bu tutumun Türkiye'nin sorunlarının çözümünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, TBMM'de DEM Partililerin elini sıkmasıyla ilgili bir kez daha konuştu. Uzattığı elin milli birlik ve kardeşliğin mesajı olduğunu söyleyen Bahçeli, "DEM'e düşen sorumluluk uzanan elin kıymetini anlaması ve eşik olarak değerlendirmesidir." dedi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube'daki canlı yayın konuğu olan CHP'li Gürsel Tekin, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin politikasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Gürsel Tekin, Devlet Bahçeli’nin son dönemdeki barış çağrıları ve Kürt meselesine yönelik tavrını överek bu konuda geçmişte de benzer görüşler dile getirdiğini hatırlattı.

Tekin, Bahçeli’nin bu tavrının çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin kanayan yarası olan bu sorunun çözümü için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca Tekin, Bahçeli’nin geçmişte de önemli roller üstlendiğini ve haklarının teslim edilmesi gerektiğini söyledi.