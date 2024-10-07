Timur Cihantimur'un kaza sonrası ses kayıtları ortaya çıktı

İstanbul'da, 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz kullandığı lüks araçla bir kazaya neden olduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, Cihantimur'un kaza sonrası panik halinde yardım çağrısında bulunduğu ses kayıtları dikkat çekti.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla yol kenarında arıza yapmış ATV'lerin arasına dalarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur’in yaptığı kazaya dair yeni görüntüler ortaya çıkarken görüntülerde kaza sonrası Timur Cihantimur ses kayıtları duyuldu.

“Adam ölüyor hemen gel”

Ekrana gelen kaza sonrası görüntülerde ses kayıtları ortaya çıkan Cihantimur, panik bir şekilde “Yolda çok kötü bir kaza yaptım. Birine vurdum. Lütfen gel. Adem abi Allah belanı versin hemen gel. Adam ölüyor hemen gel” dediği duyuldu.

“Oğuz abi nerede, Oğuz abi yok” haykırışları saniye saniye yansıdı

Kayıtlara göre ise 112’ye ilk çağrı lüks araçtan otomatik şekilde yapılmış. Daha sonrasında arayan sağlık görevlisinin sorularına da yanıt verilmedi. Panik sesleri yükselmeye devam ederken videoda, bir kişi "ATV nerede, Oğuz abi nerede, Oğuz abi yok” diye haykırıyordu. Panik halde olay yerinde Oğuz Murat Aci’yi ararken, “Arabanın altına bakın, arabayı kapat” sesleri yükseldi.