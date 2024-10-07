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Türkiye Diyarbakırlı küçük kız Eylül'ü konuştu milyonlarca kez izlendi

Sokak fotoğrafçısı Ediz Özcan'ın Diyarbakır'da Eylül adında küçük bir kız çocuğuna şeker vermesi üzerine yüzündeki çekingenliği ve tatlılığı sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Sokak fotoğrafçısı Ediz Özcan, Diyarbakır'da çektiği bir video izlenme rekorları kırdı.

Karacadağ bölgesindeki köyleri ziyaret eden Özcan 6 yaşlarında Eylül adında küçük bir kız çocuğuna şeker vermişti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Özcan izlenme rekorları kırarak 13 milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Ediz Özcan'ın paylaştığı video sonrası Eylül'ü bir kez daha ziyaret ederek ona birbirinden güzel elbiseler ve oyuncaklar aldı.

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