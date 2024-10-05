Semih Çelik'in ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı! "Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim"

Türkiye'nin kanını donduran Semih Çelik, 2 genç kadını canice katledip intihar etmişti. Caninin İkbal Uzuner için "Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim" dediği videoya ulaşıldı. Videoda Fight Club filminde çalan müzik ve arkadaki çizimler de dikkat çekti.

İstanbul Fatih'te Semih çelik isimli cani 2 kadını katletti. İkbal Uzuner'in cansız bedenini parçalara ayırıp Fatih'teki surlardan aşağı atan Semih Çelik, daha sonra da intihar etti. Semih Çelik’in takıntı haline getirdiği ve dün katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği videoya Ekol TV ulaştı.

"Tanrı sana yardım etti"

Semih Çelik çıkan videosunda şunları söyledi: “İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey”

5 kez tedavi görmüş

Elde edilen bilgilere göre, mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi.

Cinayetten önce parçalanmış ceset çizmiş

Bu arada, şüphelinin ilk cinayeti işlediği evde polis ekiplerince detaylı inceleme yapıldı.

Maktul A.H'nın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, şüphelinin babasının ifadesine başvuruldu. Baba, oğlunun daha önce psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

Öte yandan, evde yapılan aramalarda, şüphelinin odasından maktul İ.U'nun parçalanmış cesedine uygun kara kalem çizim çalışması ele geçirildi.