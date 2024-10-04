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Hadi Özışık'tan Özgür Özel ile ilgili iddialara çok sert sözler

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV'de katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yasak aşk yaşadığı iddialarını gündeme getiren gazetecilere çok sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ilişki yaşadığı iddiaları gündeme düşmüş ancak Durbay, söz konusu iddiaları ortaya atanlardan hukuk önünde hesap soracağını söylemişti.

Söz konusu iddialar ile ilgili, bir çok gazeteci, Özgür Özel'den açıklama beklediklerini dile getirip, iddiaların doğru olabileceğini ima etmişti. 

'Kürtaj' iddiası

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın bir sağlık problemi sebebiyle ameliyat olması sonrasında ise, yine bu operasyonu Özgür Özel ile bağdaştırarak 'kürtaj oldu' şeklinde iddialar gündeme gelmişti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV canlı yayınında Kontrol Noktası programında bu iddiaları ortaya atanlar ve gündeme getirenler ile ilgili çok sert ifadeler kullandı.

Özışık yaptığı açıklamada, "ben büyük bir yayın kuruluşunun sahibiyim. Biz bir satır bile bu konuyla ilgili yayına girmedik, üzerine atlamadık, ama atlayanlar oldu. Yıllarca CHP'nin ekmeğini yiyen insanlar üzerine atladı" ifadelerini kullandı.

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç'in, bu kişinin kim olduğunu sorması üzerine Hadi Özışık, Enver Aysever ismini verdi.

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