Özgür Özel 'makama saygı' dedi Enver Aysever çıldırdı: Kendi partinde tipitip, şarlatan diyorlar

Gazeteci Enver Aysever, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girişte yaşanan tartışmalarla ilgili "devletin başını, makama saygısızlık yapmayarak karşıladık" sözlerine ateş püskürdü. Aysever, "oğlum, seni adam yerine koymuyorlar, sana kendi partinde tipitip, şarlatan diyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'e girişinde ayaka kalkma talimatı veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyaseti "normalleştirme" çabaları CHP'yi ikiye böldü.

CHP'li vekillerin kimisi ayağa kalkarken, kalkmayanlar olduğu gibi Genel Kurul'a girmeyenler de oldu.

CHP'ye yakın gazetecilerden Enever Aysever, vekillere ayağa kalkma talimatına veren Özel'i hedef aldı.

Knedi Youtube kanalında konuşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aysver, Özel'in "Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, makama saygısızlık yapmayarak karşıladık. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" sözlerine demediğini bırakmadı.

Aysever, "Özgür Özel oğlum, seni adam yerine koymuyorlar, sana kendi partinde tipitip, şarlatan diyorlar. Ekrem İmamoğlu, her türlü üçkağıtın içinde olan. Mansur Yavaş Faşist, hayvan düşmanı. Allah kahretsin adam yok!" ifadelerini kullandı.