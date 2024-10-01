Hadi Özışık'tan Meclis açılışında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillerle ilgili bomba kulis

Gazeteci Hadi Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na girişinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekillerinin Özgür Özel'in talimatına rağmen ayağı kalkmayacağı kulisini paylaştı.

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı. Açılışa dakikalar kala İnternethaber Genel Yayın Yönetmeni Hadi Özışık, Ekol TV canlı yayınında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Özışık, ismini vermediği eski bir milletvekilinin, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirterek, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekillerin, Özgür Özel'in talimatına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiğinde ayağa kalkmayacaklarını söyledi.

Özışık, "Bugün saat 15.00'te Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar güçlü olduğunu göreceğiz." dedi.