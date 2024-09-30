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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde potaya atış yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu'nda açılışı yapılan Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulunup, potaya atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, eski TBF Başkanı Harun Erdenay, bazı milletvekilleri ve kendisini bekleyen heyet tarafından karşılandı.

Tesisin özelliklerini TBF Başkanı Türkoğlu'ndan dinleyen Erdoğan, AK Parti milletvekili Mustafa Varank'ın elindeki basketbol topunu Bakan Bak'a attı.

Bak'ın denediği atış ise potayı bulamadı. Türkoğlu, kendisine gelen topu eline alarak, başarılı bir atış yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Bakan Kurum atış yaptı.

"Hakikaten zor." diyen Erdoğan ise ilk denemesinde topu potadan geçirmeyi başardı.

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