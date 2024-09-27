İsrail Beyrut'u vurdu! Ortalık cehennem alanına döndü
İsrail ordusu, Hizbullah'a yönelik Lübnan'da yeni bir saldırı düzenledi. Beyrut'un güneyinde art arda 10 patlama yaşandı, hedefin Hizbullah lideri Nasrallah olduğu açıklandı.
İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının hemen ardından, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir dizi patlama sesi duyuldu.
Art arda 10 patlama
Beyrut'un güney kesimlerinde meydana gelen yaklaşık 10 patlamanın ardından yoğun dumanlar yükselmeye başladı.
Olay yerine hızla intikal eden Lübnan sivil savunma ve itfaiye ekipleri, acil müdahale çalışmalarına başladı.
"Hedef Nasrallah'tı"
İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari, Hizbullah'ın merkez karargahını hedef aldıklarını, saldırının hedefinin Hizbullah lideri Nasrallah olduğunu söyledi.