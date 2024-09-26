Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne video mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımımızda bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, kendisini etkinliğe davet eden Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Genel Direktörü Daren Tang ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İnovasyon alanında yıllar içerisinde gelinen seviyeden iftihar ettiğini belirten Erdoğan, "Adım adım hayata geçirdiğimiz vizyon sayesinde, Küresel Yenilik Endeksi sıralamasında son 11 yılda 31 basamak yükselmiş durumdayız. Keza insan sermayesi ve araştırma, altyapı, pazar gelişmişliği, bilgi ve teknoloji çıktıları ve yaratıcı çıktılar alanlarında üst orta gelir grubu ülke ortalamasının üzerinde yer alıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Patent ve Marka Kurumunun yürüttüğü çalışmalarla önde gelen marka ve endüstriyel tasarım göstergelerinde ilk sıralara yükseldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hiç şüphesiz bu başarılar Türkiye'nin dinamik ve güçlü bir yenilik ekosistemi oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bu yıl yayımladığımız 2024-2026 Türkiye Küresel İnovasyon Endeksi Yol Haritası, bu alandaki yatırımları teşvik ederek yenilikçi ekonomik büyüme hedeflerimize katkı sağlayacaktır. 2024-2028 dönemini kapsayan 12'nci Kalkınma Planımızdaki hedeflerden biri de Küresel Yenilik Endeksi'nde en iyi 10 ülke arasında yer almaktır. Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımımızda bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz. Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ediyoruz. Ev sahipliği yaptığımız En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz."

Küresel İnovasyon Endeksi 2024 Raporu'nun yayınlanması dolayısıyla tebriklerini ileten Erdoğan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ile işbirliğini ilerletme ve küresel yenilik ekosisteminde daha üst sıralarda yer alma noktasında kararlı olduklarını bir kez daha ifade etmek istediğini sözlerine ekledi.