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Serhat Akın'ın vurulduğunu duyan Batuhan Karadeniz şok geçirdi! 'Allah kahretsin' diyerek canlı yayını terk etti

Spor yorumculuğu yapan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Serhat Akın'ın vurulduğunu canlı yayındayken öğrendi. Aldığı haber karşısında büyük bir şok geçiren Karadeniz, "Yazıklar olsun! Bu kadar da olmaz! Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah kahretsin!" deyip yayını terk etti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve futbol yorumcusu Serhat Akın yaptığı açıklamada silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Akın, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

Eski milli futbolcuya yapılan bu çirkin saldırı herkes tarafından kınanırken, daha önce Sports Digitale isimli YouTube kanalındaki partneri olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in, Serhat Akın'ın vurulduğunu öğrendiği andaki tepkisi gündem oldu.

Bu sırada yayında olan Karadeniz haberi öğrendiğinde adeta şok geçirirken, ''Kapatın yayını! Benim meslektaşımın kanının aktığı yerde ben yayın yapmam. Yazıklar olsun! Bu kadar da olmaz! Ayıptır, yazıktır, günahtır. Allah kahretsin!'' sözleriyle tepki gösterdi.

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