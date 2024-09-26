CHP'de Özgür Özel'den üçlü görüşme çıkışı! Hadi Özışık'tan dikkat çeken açıklamalar

Gazeteci Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki cumhurbaşkanı adaylığı krizi iddialarıyla ilgili "CHP'de madem parti içinde kriz yok neden üçlü toplantı yapıyorsunuz?" dedi.

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında gerilim olduğu iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz ay CHP'nin tüzük kurultayında Yavaş'ın, konuşma yapacağının son anda bildirilmesiyle ilgili sahnede Özel ve İmamoğlu'na sitem etmesi ve fitne ateşi uyarısı yapması tartışmaları alevlendirdi.

Özel, Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte üçlü görüşme yapacaklarını belirterek "tartışmaları körükleyenlerle yol yürümeyiz" açıklaması dikkat çekti.

CHP'de yaşananlar Ekol TV'de yayınlanan "Ekol Gündem" programında konuşuldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özışık, Özel'in kendi genel başkanlığını sorgulatacak adımlar attığını belirterek "CHP'de madem parti içinde kriz yok neden üçlü toplantı yapıyorsunuz? Günün sonunda Özgür Özel'in kendi eliyle elde ettiği başarı uçup gidecek." ifadelerini kullandı.